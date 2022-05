Svět knihy Praha 2022 zaplní 416 vystavovatelů a 748 účinkujících ze 34 zemí. Hlavní slovo má Itálie, přijedou autoři světového věhlasu

Jako čestný host se prezentuje kulturně bohatá Itálie. Literární mistrovství této země zastoupí například vynikající vypravěčka Donatella Di Pietrantonio či autorka silných příběhů Viola Ardone. Mimořádná je v letošním programu účast laureátky Nobelovy ceny za literaturu Světlany Alexijevičové. O své myšlenky se podělí v sekci Literatura jako hlas svobody. Dorazí také izraelský mistr povídky Etgar Keret či autorka bestsellerových thrillerů Shari Lapena. Dětské čtenářství podpoří inspirativní nabídka pavilonu Rosteme s knihou. Samostatný veletržní stánek se organizátoři Světa knihy Praha 2022 rozhodli vyhradit Ukrajině. Svět knihy Praha 2022 provází motto převzaté od významného italského myslitele Umberta Eca. Jeho slova vyjadřují ideu nejen 27. ročníku: „Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“

Itálie, kterou Svět knihy Praha 2022 letos uvítá jako svého čestného hosta, je kolébkou velké literatury. Z literárního bohatství země návštěvníci veletrhu okusí především současnou tvorbu, a to ve vší žánrové pestrosti. Mnohé knihy vyšly, případně v dohledné době vyjdou v českém překladu. Osobně své dílo představí například jedna z nejvýznamnějších současných italských spisovatelek Viola Ardone či autorka strhujících příběhů Donatella Di Pietrantonio. Obě jsou vnímány jako mistrné vypravěčky a jsou ceněné čtenáři i kritiky. Do propracovaného fikčního světa umí čtenáře vtáhnout i prozaička Stefania Auci nebo stoupající hvězda Claudia Durastanti. K hostům zastupujícím Itálii patří také uznávaný novinář, spisovatel a scenárista Gianfranco Calligarich. O svůj pohled na současnou společnost se přijede s návštěvníky Světa knihy Praha 2022 osobně podělit rovněž renomovaný psychoanalytik Luigi Zoja. Hostům Světa knihy zahraje i populární šansoniér Peppe Voltarelli.

Program čestného hosta nezapomíná ani na knihy, do nichž by se začetly děti i dospívající. Do veršů italských básníků a básnířek dvacátého století pak vtáhne zvuková výstava Poslouchat očima. Hlasy italské poezie. Silné propojení italského a českého prostředí doloží výročí Italského kulturního institutu, který v Praze působí už neuvěřitelných sto let. Organizátoři veletrhu si přejí, aby se jim na Výstaviště Praha podařilo přenést nejen literární bohatství a rozmanitost této země, ale i jejího vřelého a otevřeného ducha. V tomto smyslu je proto veletržní stánek Itálie koncipován.

Obzvláště v souvislosti s aktuálním konfliktem na Ukrajině rezonují myšlenky světově významné autorky, kterou Svět knihy Praha letos s potěšením přivítá jako svého hosta. Běloruská držitelka Nobelovy ceny Světlana Alexijevičová ve svých knihách i veřejných projevech kriticky nahlíží jak sovětskou, tak postsovětskou éru. Za své postoje je vystavována nátlaku. Na Světě knihy Praha 2022 se zapojí do sekce Literatura jako hlas svobody, jež chce sloužit jako veřejná tribuna pro tvůrce bojující za svobodu. Prostor pro své názory v ní dostane také lidskoprávní aktivista z Hongkongu nominovaný na Nobelovu cenu míru Nathan Law. „Žijeme pro knihy, protože knihy jsou také pomocníkem v boji proti věcem, jež se nás snaží rozdrtit,“ vysvětluje k tématu Guillaume Basset, dramaturg festivalu.

Výraznou pozornost se organizátoři Světa knihy Praha 2022 rozhodli věnovat Ukrajině. Chtějí tak dát najevo podporu ukrajinským literátům a dalším tvůrcům spojeným s literaturou a trochu i „vynahradit“ zrušený kyjevský veletrh Book Arsenal. „Věříme, že tímto způsobem můžeme pomoci udržet v chodu knižní průmysl v zemi zasažené válečnou agresí, představit bohatství ukrajinské literatury a kultury a přispět k tomu, aby s ní lidé na útěku, především děti, neztratili kontakt,“ říká ředitel veletrhu Radovan Auer. Prezentaci ukrajinské tvorby bude vyhrazen samostatný veletržní stánek. Chystá se také multimediální show Fokstroty inspirovaná ukrajinskou avantgardní poezií. Ukrajinské děti si z veletrhu mohou zdarma odnést knihy ve své rodné řeči.

35 zemí zastoupených na Světě knihy Praha 2022 dokládá, že veletrh je pro návštěvníky jedinečnou příležitostí udělat si přehled o současné literární tvorbě z celého světa. Četná jména navíc čtenáři znají z českých překladů, případně se s překladovými novinkami od těchto autorů v knihkupectvích brzy setkají. Díky veletrhu se čtenáři seznámí například s tvorbou jednoho z nejvýraznějších švýcarských prozaiků Lukase Bärfusse či izraelským povídkovým mistrem Etgarem Keretem. Historii umí poutavým psaním přiblížit Britka Naomi Woodová. Ve Francii žijící marocká prozaička Leïla Slimani znepokojivým upozorněním pro změnu na současná témata oslovuje nejen čtenáře ve Francii. O zákulisí svých napínavých příběhů se podělí také kanadská „královna thrillerů ze sousedství“ Shari Lapena. Tradičně se na veletrhu představí autoři v rámci projektu Das Buch či severští spisovatelé.

Připraven je i hodnotný program určený odborné veřejnosti. Malí čtenáři najdou inspiraci ke čtení zejména v pavilonu Rosteme s knihou, který je pojmenován podle kampaně organizované společností Svět knihy. V době tabletů a mobilů přitáhne pozornost dětí ke knihám zajímavými workshopy, setkáním s oblíbenými autory a ilustrátory, ale také třeba divadlem. Program myslí i na zábavné zprostředkování naučných témat.

Svět knihy Praha 2022 svým mottem citujícím z díla italského romanopisce, esejisty, filozofa a sémiotika mezinárodního měřítka Umberta Eca deklaruje, že „žije pro knihy“. Všem, kteří literaturu tvoří i čtou, se 27. ročník mezinárodního veletrhu a literárního festivalu otevře opět na Výstavišti Praha v Holešovicích, ovšem z důvodu rekonstrukce Průmyslového paláce v nových prostorách. Srdce celé akce – novou piazzettu – najdou návštěvníci za branou pod Maroldovým panoramatem, kudy se dostanou do areálu. Expozice nakladatelů budou v montovaných halách a v Křižíkově pavilonu, programové sály obsadí především stany. Koncept areálu je připraven tak, aby si návštěvníci literární svátek užili za každého počasí, v pátek dokonce jeho programovou část až do 21 hodin.

Svět knihy Praha 2022 v číslech:

Veletrh:

Počet vystavovatelů: 416

Počet expozic: 165

Výstavní plocha: 3046 m2

Literární festival:

Počet účinkujících: 748

Počet programů: 465

Počet výstav: 9

Zúčastněné země a regiony (vystavující a zapojené do programu): Argentina, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Hongkong, Island, Itálie, Izrael, Kanada, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nigérie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Ukrajina, USA, Velká Británie

Celkem se na veletrhu a festivalu prezentují hosté ze 34 zemí a regionů světa.

