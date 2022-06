Mykytovi je dvaadvacet. Pochází z východní Ukrajiny, mluví rusky a má rád hokej. Kvůli válce na Donbasu se s rodinou přestěhoval do Mariupolu, kde stavěl na nohy tamní hokejový tým. Jenže ruská válka letos přišla i tam. Ale zatímco na MS v ledním hokeji ve Finsku ruští hokejisté kvůli válce nesměli, Mykyta se tam i díky té válce dostal.

Z okupovaného Mariupolu na mistrovství do Finska: ukrajinský hokejový manažer utekl přes Rusko do Evropy

„Tahle mikina, tyhle kalhoty, které mám, za to všechno vděčím Finsku,“ pronese Mykyta Ždanov hlasem plným upřímnosti hraničící s omluvou. Seznámili jsme se vlastně náhodou. V tiskovém středisku tamperského zimního stadionu slyšel češtinu, zašel za hloučkem českých novinářů a řekl jim: „Děkuju za to, co vaše země dělá pro Ukrajinu.“

Útěk před frontou

Narodil se v Doněcku. V ukrajinském městě, které v roce 2014 za pomoci Moskvy ovládli proruští separatisté a nyní už je nepokrytě okupováno ruskou armádou.

Kdysi to prý bylo vzkvétající město, ve kterém se dařilo sportu. A ten Mykyta miluje. Jenže v roce 2014 se tam sportu dařit přestalo. Tehdy Mykyta