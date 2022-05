„Jo, je tu nějaký Bubník.“ Po stopách muže, který Finy naučil hrát hokej

Byla by to běžná, nepříliš zajímavá hospoda na západním okraji širšího centra finského města Tampere. Nachází se v nenápadné, málo rušné čtvrti, kde místní kromě ní najdou indickou restauraci, afghánskou večerku nebo kavárnu a čajovnu.

Po obou stranách ulice lemované pětipodlažními domy parkují auta, ne jinak než na podobných placených městských zónách po celém světě. Na chodník před hospodou zasahuje nevelká předzahrádka ověšená finskými vlajkami, u jednoho ze stolů sedí v brzkém odpoledni všedního dne tři zákazníci.

Nad vchodem do restaurace upoutá zraky kolemjdoucích mohutný štít s černo-žlutě vyvedeným nápisem a logem: Ohranjyvä. Kdo by snad pochyboval o proslulosti této nálevny, vyvedl by ho z omylu nápis nad okny: „Legendární atmosféra restaurace od roku 1965“. Stačí jen rozumět finsky.

Přesto však není Ohranjyvä výlučně finským podnikem. Ač na to zvenku ani zevnitř nevypadá, pojí ji historie s jedním z dodnes nejuznávanějších Čechů ve Finsku