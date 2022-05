Americký deník: Každé ráno si tu říkáte, jestli se vám dítě vrátí ze školy

Den po masakru v Uvalde jsem nepustila svoje malé děti do školy. Je jim přesně tolik, kolik bylo obětem v texaské škole Robb Elementary, osm a deset let.

Ve středu jsem byla jednou z mnoha matek v USA, které po střelbě v základní škole v Texasu nedokázaly svoje děti poslat do školy. Když měli ve škole našich dětí o den později sportovní den, šli jsme tam, podobně jako desítky dalších rodičů s mužem taky. Nedokázali jsme je pustit z očí.

Nedokázali jsme to ani třetí den. V pátek totiž měli ve škole velkou slávu: předávala se vyznamenání za skvělý prospěch. Naši kluci se ohromně těšili a svátečně se oblékli. Měli na sobě podobné košile, jako měli kluci v Uvalde v to osudné úterý. V podobné školní jídelně dostali podobné diplomy, byli na ně podobně pyšní a my, jejich rodiče, taky.

Rozdíl je v tom, že já svoje děti