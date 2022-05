Vývoj bojů: Ukrajina ztratila Lyman, Rusové teď znovu zkusí překročit smrtelně nebezpečnou řeku

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 26. května. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Ukrajina ztratila město Lyman, nyní je na řadě Siversk. Slovjansk je na dohled. Oleksij Arestovyč včera večer řekl, že Lyman padl. Tím lze zprávu považovat za potvrzenou. Poradce ukrajinského prezidenta sice řekl, že je to podle neověřených zpráv, ale v takové funkci by si těžko troufl podobnou zprávu oznámit, kdyby si jí nebyl jist.

Ukrajinské jednotky se údajně stáhly za Severní Doněc ke Slovjansku. Ve včerejším díle bylo video z takového ústupu, dnes jej doplňuje jiné ze stejného místa. Natočil ho ustupující ukrajinský voják. Sice na něm není vidět žádné bezprostřední nebezpečí, ale o to víc je ho slyšet. Intenzita střelby z ručních palných zbraní prozrazuje velmi tvrdý boj s postupujícími Rusy.

Ukrainian airborne forces near Lyman, the forests I just got back from.

Note the intensity. pic.twitter.com/oeDkFsGeTD

