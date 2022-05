Justice cupuje zákon „můj dům, můj hrad“. Ptali jsme se senátora Hraby, komu by jeho návrh pomohl

Už v červnu by se Sněmovna mohla zabývat novelou trestního zákoníku, která rozšiřuje hranice nutné obrany. Tu už schválil Senát a v médiích se o ní většinou píše jako o zákonu „můj dům, můj hrad“. To je zavádějící, protože zvláštní postavení obránce, který čelí útoku ve vlastním obydlí, z textu nakonec vypadlo. Ministerstva vnitra, spravedlnosti, Nejvyšší soud i Nejvyšší státní zastupitelství novelu shodně kritizují jako zbytečný zásah do fungující legislativy. Hlavní navrhovatel, senátor Zdeněk Hraba (STAN), úpravu hájí. Konkrétní případy z minulosti, v nichž by byla zabránila nespravedlivému stíhání, ale neuvedl.