Prezident jako hostitel summitu na Hradě? To je delikátní pole, říká Bek o českém předsednictví

Už prvního července se Česko podruhé v historii ujme půlročního předsednictví Radě EU. Motto „Evropě to osladíme“ nahradí slogan „Evropa jako úkol“. O jaký úkol jde, ale vláda zatím neprozradila. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (za STAN) v rozhovoru pro Deník N popisuje, že českou ambicí je, aby se Ukrajina oficiálně stala kandidátskou zemí EU. „Bylo by to takovou třešničkou na dortu,“ říká. Otevřené zatím zůstává například i to, zdali nejdůležitější summit unijních lídrů na Pražském hradě bude hostit prezident Miloš Zeman.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jaké jsou plány českého předsednictví v otázkách energetické bezpečnosti a závislosti na Rusku?

Jaké má Česko priority?

Jak postupuje české vyjednávání o Národním plánu obnovy?

A jak se Česko postaví k Zelené dohodě pro Evropu a balíčku Fit for 55?

Pracovní motto českého předsednictví Radě EU zní „Evropa jako úkol“. Co přesně je tím úkolem? Co chceme dojednat?

To motto bude mít ještě dvojtečku, za kterou něco bude. Do 15. června to ale zůstane tajné. Ten úkol bude ve finálním mottu pojmenován, nyní je to jen polovina, která může budit otázky.

Překvapením nicméně nebude hlavní cíl českého předsednictví, jímž je reakce Evropské unie na situaci vzniklou agresí Ruska proti Ukrajině. Za poslední týdny a měsíce jsme byli svědky celé řady změn v postojích klíčových zemí, ať už k obraně jako v Německu, Finsku a Švédsku, či v energetice. Tento vývoj bude během našeho předsednictví spíš akcelerovat, protože probíhající debaty se začnou čím dál víc přetavovat do konkrétních návrhů. Ty bude české předsednictví muset protáhnout standardním procesem, ať už v Radě EU, nebo v trialogu (Rada – Evropská komise – europarlament, pozn. red.).

Máte nějakou konkrétní agendu, kterou chcete dotáhnout do konce?

Chceme, aby proces přibližování Ukrajiny k Evropské unii postoupil kupředu. Nedokážu říct, nakolik je realistické, že se v červnu na Evropské radě podaří dosáhnout dohody v přiznání statusu kandidátské země. Moc bych si to přál, ale pořád je tu určitý rozptyl názorů. Pokud se to nestihne v červnu, budeme dělat vše pro to, aby se to podařilo během našeho předsednictví.

Kdyby tedy Ukrajina do začátku července nezískala status kandidátské země, mohla by to být i jakási vlajková loď našeho předsednictví?

Kandidátský status pro Ukrajinu by byl takovou třešničkou na dortu.

Zpět k reálné agendě. Co bychom chtěli dotáhnout do konce?

V našem bytostném zájmu je posunout diskuzi o energetice