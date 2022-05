Pointa N: Den vzdoru a rovné páteře

Před 80 lety českoslovenští výsadkáři uskutečnili atentát na Reinharda Heydricha. Letos si ho poprvé připomínáme jako Den národního vzdoru. Toto hrdinství, tváří v tvář strašlivému válečnému teroru, přivádí člověka ke všemožným paralelám. Ještě při loňském výročí by se jeden jen stěží zamýšlel nad tím, zda by podobný čin mohl ukončit právě probíhající válku. A ještě včera by člověk asi ani nepřemýšlel nad tím, jak je možné, že čeští politici spolupracují s korejskou sektou. Den vzdoru i překvapení.