„Podpisy budu sbírat po práci.“ Zima popisuje, jak se chce ucházet o Hrad

Bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima chce kandidovat na prezidenta. Oznámil to v interview pro Deník a o svých plánech promluvil i v online rozhovoru pro Blesk. Deníku N se s ním podařilo spojit v krátkém telefonickém rozhovoru, kde odpovídá na dotazy o svých plánech i o kampani.

Kdy padlo finální rozhodnutí, že budete kandidovat? Co bylo zlomovým momentem?

Nenazval bych to zlomovým momentem. Bylo to do nějaké míry dozrávání, jednání s kolegy, s přáteli, s lidmi v České republice. Dozrávání bylo poslední měsíc a mé vnitřní rozhodnutí padlo v posledních dvou týdnech.

Nebyl nějaký okamžik, kdy jste si řekl: Teď do toho opravdu půjdu?

Ne, toto je v životě každého velmi zásadní rozhodnutí. A já nejednám prvosignálně. Vždycky je to otázka diskuse, vývoje, názorů, které člověk slyší, podpory, kterou dostává.

Vy už máte od roku 2018 zaregistrované některé domény, třeba prezidentzima.cz.

Neříkejme některé domény, říkejme jednu doménu, paní redaktorko. Já jsem vystudoval medicínu a to je věda exaktní, ne empirická. Ano, to byla doména, která