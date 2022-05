Vývoj bojů: Na obou stranách přibývá zpráv o vyčerpání vojáků, u separatistů protestovaly dva pluky

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 25. května. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

O co se bojuje severně od Popasné? O zásobovací trasu mezi Bachmutem a Severodoneckem. Jak je během války pravidlem, zprávy o aktuální situaci se liší. Nejpravděpodobněji se momentálně jeví, že Rusové cestu včera přerušili, ale nedokázali se na ní udržet. Reálně ji však ovládají pomocí dělostřelectva. Ukrajině tak na zásobování jednotek v Severodonecku a Lysyčansku zůstává oklika přes Siversk, který je rovněž v dohledu ruské armády. Situace je tedy konstantně špatná – Rusové v Luhanské oblasti postupují, Ukrajinci se s problémy drží, případně ustupují.

Opět mapa k ilustraci. Na místě mezi Bachmutem a Lysyčanskem, kde se protíná zelená přerušovaná čára vedoucí ze severozápadu na jihovýchod (železnice) a hnědá linie cesty z jihozápadu na severovýchod spojující Bachmut s Lysyčanskem, je nejsevernější okraj ruského postupu od Popasné. To je přesně místo, na kterém Rusové přerušili důležitou komunikaci.

Updates:

🇷🇺 withdrew from their positions on the Bakhmut – Lysychansk road. While the route can still be shelled, it has been used again for carrying supplies.

🇷🇺 forces are advancing West from Troits'ke (South of Popasna) pic.twitter.com/bTnUYXVNg3

— Ukraine War Map (@War_Mapper) May 26, 2022