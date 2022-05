Písařík prohrál soud o podíl v Bohemia Energy. Bývalým klientům se může ztížit cesta k odškodnému

Letitý spor o menšinový podíl v energetické skupině Bohemia Energy má rozuzlení. Většinoví majitelé Jiří a Hana Písaříkovi přes osm let odmítali uznat nárok podnikatele Tomáše Bárty na desetinu firmy. Soud ale před několika dny pravomocně rozhodl o tom, že Bártovi desetina akcií skupiny v minulosti patřila. Vysvětlujeme, co to může znamenat pro bývalé klienty padlé energetické skupiny. Část z nich se teď domáhá odškodnění za to, že jim vinou Písaříkových razantně stouply účty za energie.