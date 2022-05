„Je čas umřít,“ nařídil střelec vystrašeným dětem. Žák, který v Uvalde přežil, řekl, co se dělo uvnitř

Velká cedule na cihlové zdi až do úterý vítala nápisem Vítejte v Robbově základní škole. Kvůli většinově hispánské populaci města Uvalde je pozdrav ve dvou jazycích, anglicky i španělsky.

Dnes před ní stojí 21 křížů, každý se jménem dítěte nebo učitelky, které zemřely při útoku střelce. Lidé tam nosí květiny, vzkazy, hračky i balonky a za dva dny jich tam je tolik, že název školy za nimi skoro není vidět.

PAYING RESPECTS: A memorial featuring 21 crosses with the names of the victims of the Uvalde shooting was put up outside Robb Elementary School. https://t.co/xaRkPWH4QO pic.twitter.com/y034XLX89i

— WFLA NEWS (@WFLA) May 27, 2022