Dvě stě miliard z plánu obnovy v ohrožení? Vláda a ANO se kvůli klíčové novele osočují z vydírání

Vládní strany se dostaly do sporu s ANO kvůli spěchající novele zákona o evidenci skutečných majitelů. Hnutí její schválení, které je klíčové pro čerpaní necelých dvou set miliard korun z Národního plánu obnovy, podmínilo vyškrtnutím jedné pasáže. Podle koalice se ANO snaží o to, aby už Andrej Babiš nefiguroval jako skutečný majitel Agrofertu.

Vláda má naspěch s novelou zákona o evidenci skutečných majitelů. Ta musí začít platit nejpozději do konce září, jinak nebude možné čerpat dotace z Národního plánu obnovy (NPO). V něm je pro Česko připraveno 193 miliard korun.

Pokud by novela putovala klasickým legislativním procesem, podle kabinetu by se patrně nestihla včas schválit. Do letních prázdnin budou poslanci zasedat jen třikrát. Koalice proto chce, aby poslanci materiál odsouhlasili zrychleně už v prvním čtení.

Věc proto minulý čtvrtek řešili ve Sněmovně s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS), jehož resort podmínky čerpání dotací s Evropskou komisí domlouval, šéfové koaličních poslaneckých klubů. Jako hosté se jednání účastnili i šéfka poslanců ANO Alena Schillerová a její stranický kolega Radek Vondráček.

Zástupci hnutí schválení novely, která má sjednotit české právo s evropským, podmínili vyškrtnutím několika slov, která