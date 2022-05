Oběd vaří noční hlídka a stejnou rychlostí se putovalo i po Sibiři. Projeli jsme ždibec legionářské anabáze

Přibližně osm měsíců trvala nejistota, zda unikátní pojízdné muzeum anabáze československých vojáků Sibiří bude dál křižovat republiku, nebo skončí „ve vitríně“. Projekt s názvem Legiovlak ji nakonec přežil, zdá se, že ve zdraví. Jako by ale bitvy, jestli vlak pojede dál, nepatřily jen na Sibiř před sto lety, ale i do současnosti.

Čeká nás 38 kilometrů vlakem. Vyjet máme v deset dopoledne, v cíli nakonec budeme o víc než pět hodin později. Plánovat, kdy kam dorazíme, se na české železnici zdá být podobně nepředvídatelné jako v občanskou válkou rozvráceném Rusku před sto lety.

Což je příkré a přehnané až tak, že by se to vyjímalo na Twitteru. Ve skutečnosti je hezky, květnový den sibiřské parametry nemá, ba ani tady v Liberci, kde vlak stojí. Neválčíme. Nespěcháme.

Se sedmadvacetiletým velitelem vlakové směny Jiřím Veřmiřovským sedíme v salonním vozu, podobném tomu, jaký mívali v legionářských ešalonech na transsibiřské magistrále k dispozici vyšší důstojníci, případně plnil funkci reprezentačních prostor. Dnes v něm pojedeme my. A protože máme víc času, než jsme čekali, stáčím krátce řeč i na nedávné období sporů.

„Tehdy to vypadalo vážně,“ přehrává si rok staré vzpomínky z doby nejistoty muž v legionářské uniformě.

Je to jediná chvíle za celý přejezd, kdy z konverzace mizí stopy odlehčeného tónu. Legionáře loni rozzlobila snaha Vojenského historického ústavu získat vlak do svých sbírek. Ředitel ústavu Aleš Knížek vyrukoval s tvrzením o údajné dohodě, že vlak po domluvených šesti sezonách provozu skončí v jeho expozici v Lešanech. Legionáři odmítli, že by domluva existovala.

V té době byly karty rozdány takto: z objemu peněz, který byl stát ochoten na péči o historické tradice vydávat spolkům, pobíral šest