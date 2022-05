Vývoj bojů: Ruští důstojníci často neplatí pokuty nebo výživné. Někdy najdou jejich těla bez hlav

Ruští investigativci zjistili mimořádné podrobnosti o velitelích bojujících na Ukrajině.

Proč je ruská armáda tak krutá? Protože poměry v kasárnách jsou kruté.

Situace v Severodonecku se nadále zhoršuje. Ukrajinci podle některých zdrojů začali stahovat některé jednotky.

Zelenského poradce potvrdil úspěšné překročení řeky Severní Doněc u Vovčansku.

Mapa dne – topografická mapa míst, na kterých probíhají nejtěžší boje.

Videa dne – ruské tankové muzeum jde do boje, rezervy ruské armády jsou asi opravdu na dně.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 24. května. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Ruští investigativci zjistili mimořádné podrobnosti o velitelích bojujících na Ukrajině. Dnes před operacemi na bojišti dostanou přednost ruští velitelé, kteří je řídí. Nezávislým ruským investigativcům se totiž podařilo o nich posbírat mimořádné informace a napsali o nich v tomto dlouhém, ale objevném článku.

Autoři na začátku popisují, že války na Ukrajině se účastní jednotky z celého území Ruska „od Kaliningradu po Kamčatku, od Murmanska po Dagestán“ a že do ní přispěly všechny jednotky, které má Rusko k dispozici. Navzdory významu, který režim armádě připisuje, ani nejvýše postavení důstojníci nevydělávají závratné sumy. Přibližně třikrát méně než němečtí. To však o ničem nevypovídá, neboť německé platy jsou mnohem vyšší obecně.

Jenže mezi veliteli 12 pozemních armád, které Rusko má, vlastní jen velitel 1. tankové armády Sergej Kisel byt o rozloze nad sto metrů čtverečních. Velitelé divizí a brigád mají měsíční plat kolem 160 tisíc rublů, což je při aktuálním uměle sníženém kurzu necelých 2700 eur. Před válkou to bylo přibližně 2000 eur (samozřejmě řadoví vojáci vydělávají mnohem méně).

Na ruské poměry je to slušný příjem, přesto každý třetí vysoký důstojník bojující na Ukrajině dluží peníze například za komunální služby nebo na výživném. Každý pátý ze zkoumaného vzorku dostal pokutu za dopravní přestupky, přičemž každý šestý ji nezaplatil včas. Někteří přišli o řidičák za jízdu pod vlivem alkoholu.

O stavu morálky v ruské armádě asi nejlépe vypovídají dva příklady. Plukovníkovi Igoru Koledovi, veliteli 30. motostřelecké brigády, která útočila na Charkov, dal v roce 2020 soud pokutu za to, že odmítl propustit zkorumpovaného podřízeného důstojníka. Kromě toho je ve státních databázích vedený i jako neplatič výživného.

Plukovníka Jevgenije Dorošenka v roce 2015 soudili za to, že z obav před disciplinárním postihem nezavolal lékaře těžce opilému seržantovi, který na následky otravy alkoholem zemřel. Dorošenka nejprve odsoudili na čtyři roky a k degradaci. Po odvolání ho soud osvobodil. Dnes velí 47. gardové divizi elitní 1. tankové armády, která také útočila na Charkov.

Je těžko představitelné, že takoví důstojníci dokážou efektivně velet svým jednotkám. V armádě s disciplínou by s nimi vyrazili dveře. V ruské se to neděje, a tak to i u Charkova dopadlo, jak to dopadlo.

V jakém prostředí sloužili vrahové z Buče. Text se věnuje dalším detailům, jako je například vzdělanostní úroveň důstojníků, ale vysvětluje i to, proč se ruská armáda často dopouští krutostí. Zjednodušeně proto, že je krutá k vlastním vojákům. Autoři to ilustrují na příkladu 64. motostřelecké brigády, jejíž členové vraždili civilisty v Buči.

V mírových časech působí v Chabarovsku, kde se stala nechvalně známou. „Mezi branci je považována za pekelné místo,“ píše se v článku. Poměry v jednotce jsou vskutku nelidské. Rodiče vojáků, kteří v kasárnách brigády sloužili v letech 2017 až 2019, si stěžovali na zimu či staré uniformy. Branci se při kontrolách běžně skrývali. Matka jednoho z nich to připisovala bídnému stavu, v jakém byli. Během cvičení i v zimě žili ve stanech, věci si prali v jamách a neměli žádnou zdravotní péči.

Nejhorší jsou ale rvačky a vydírání, do kterých se zapojují branci, ale také důstojníci. V jednotce působily gangy složené podle toho,