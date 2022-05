Velkolepé literární loučení Pavla Kohouta: jak hošík Pako objevoval svět

„Jeleno zvaná Jenko, vracím se ještě jednou k Tomu. Tuhle knihu-neknihu jsem začal psát v lednu 2021, když nás v Praze uvěznil ‚lokdaun‘ zavlečený netopýry z Wu-chanu a současně vyvrcholil rozkol mého syna a mých dvou dcer s jejich otcem, tedy mnou. Důvod byl nesmyslný, ale důsledky drastické, ustala komunikace, a já jsem se chtěl ještě jednou vepsat do cizích příběhů, abych nemusel myslet na ten vlastní. Měly to být minipovídky o rozličných událostech, které se odehrály v každém z třiadevadesáti roků mého života, utažené do svěrací kazajky plus minus dvou tisíc znaků, což je v literatuře vysoká laťka. Při své poslední účasti v soutěži už čtyř generací jsem se chtěl předvést ne jako přestárlý důchodce, jímž dávno jsem, ale jako závodník, který pořád neztratil kontakt s pelotonem písařů.“

Pavel Kohout díky svému věku i obsáhlosti literární tvorby už v Česku oslovil mnoho generací čtenářů. Jeho memoáry Kde je zakopán pes či román Katyně řada z nich fascinovaně četla už v mladém věku a krom tematické šíře jeho textů obdivovala také lehký a čtivý styl i poťouchlý humor.

Vedle autorovy literární tvorby je neméně fascinující i jeho životní příběh. V mnohém kopíruje novodobé dějiny Československa – naděje první republiky utopené v bojích druhé světové války, poválečné nadšení z komunismu a o to tvrdší vystřízlivění v éře režimních procesů, opilost nadějí pražského jara a následná normalizační kocovina.

Příběhy disentu

Pavel Kohout je autorem desítek divadelních her, románů, memoárománů a filmových scénářů.

Mezi Kohoutovými knihami jsou vlastním životem inspirované texty Z deníku kontrarevolucionáře a Kde je zakopán pes, romány Bílá kniha o kauze Adam Juráček, osm let psaná Katyně o dívce ze speciální školy pro Katy, Nápady svaté Kláry, Hodina tance a lásky či Hvězdná hodina vrahů. I své paměti už autor sepsal, vyšly v roce 2018 ve dvou dílech a s pod titulem To byl můj život?

Kohout je také znám jako někdejší nadšený zastánce komunismu a horlivě prorežimní básník, později naopak jako spoluautor Charty 77 a český disident. Je občanem Česka i Rakouska a otcem tří dětí, Kateřiny, Ondřeje a Terezy. Z nich poslední svůj ambivalentní vztah k otci poté, co odešel od její matky ke své pozdější celoživotní družce Jeleně Mašínové, zpracovala v románu Indiánský běh.

Podobných rodinných dramat máme ostatně v české literatuře z normalizační éry vícero. Stačí vzpomenout knižní výměny názorů mezi Ludvíkem Vaculíkem, jeho ženou Madlou a milenkou Lenkou Procházkovou či spletité vztahy rodiny Němcovy.

Příběhy disentu na čtenáře mladších generací mohou působit jako trochu absurdní telenovela, okořeněná častým polistopadovým politickým angažmá aktérů všech těch mileneckých půtek a vzájemně propletených vztahů.

Pako

To všechno Pavel Kohout zažil a díky jeho knihám jsme to mohli zažít i my, jeho více či méně mladší čtenáři. V jednotné grafické úpravě v Odeonu, kde vyšly i čtyři autorovy předchozí počiny (Hodina tance a lásky, To byl můj život?, Ten žena a ta muž a Přítoky románů), teď vyšly Kohoutovy Letorosty samomluv, s podtitulem Legendy i pravda o rocích 1928–2022.

Obálku zdobí Kohoutova tvář složená z podobenek z jeho dětství i stáří, snad připomínající zdánlivé protiklady, ale mnohem pravděpodobněji podobnost těchto dvou období. Ta spojuje i jistá bezstarostnost v tom, co si lze ve veřejném prostoru dovolit. Starci se, stejně jako děti