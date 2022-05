Nemůžeme tam přivést ochranku a vyměnit zámky. Jsme v patové situaci, říká šéf úřadu ke zneužívání ruských budov

V historické vile v pražské Bubenči je místo diplomatů hostel, v jiné sídlí neprůhledné firmy nebo se pronajímají byty. Rusko řadu svých nemovitostí v české metropoli navzdory Vídeňské úmluvě využívá k byznysu. „Rozhodně to není v pořádku,“ říká v rozhovoru ředitel Diplomatického servisu Vladimír Zavázal, jehož úřad spravuje pozemky, na kterých tyto objekty stojí. Současná situace je podle něj dědictvím doby, kdy se dohody podepisovaly „pod hlavněmi tanků“.

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Zda je v pořádku, že jsou diplomatické budovy využívány k podnikání.

Jestli může Česko nějak reagovat na porušování diplomatických úmluv.

Proč si šéf Diplomatického servisu myslí, že se Ruská federace chová arogantně.

Co nám hrozí, pokud proti Rusku diplomaticky zakročíme, a proč to nejde tak snadno.

Váš úřad má na starosti nemovitosti, které jsou navázány na zastupitelství jiných států. V jednom z objektů patřících Ruské federaci, jenž leží na vašich pozemcích, je podle zjištění Deníku N provozován hostel. Je to podle vás v pořádku?

To je pro mě nová informace. Rozhodně to není v pořádku. V diplomatické budově nemůžete dle Vídeňské úmluvy provozovat podnikání – ani hostel. A podle oficiální nóty Ruské federace je i tato budova součástí diplomatické mise.

Jak tedy vnímáte skutečnost, že se v diplomatické budově Ruska čile podniká?

Je to arogantní přístup, a to je ještě slušné slovo. Ostatně ruská arogance je teď patrná každý den na Ukrajině nebo v tom, že naši zemi 8345 dní okupovali. A to, že se jejich chování od té doby moc nezměnilo, je bohužel také fakt.

V rámci hostelu je využíván i pozemek s bazénem, který Ruské federaci nepatří a nemá na něj žádný právní nárok. Nemůžete zasáhnout a zabránit neoprávněnému využívání české nemovitosti?

Samozřejmě bychom mohli, ale