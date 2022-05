Stát před Ivetiným synem v kostýmu jeho mámy zamlada, to bylo silný až šílený, říká herečka Anna Fialová

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte: Jak a proč si Iveta vytvářela jinou, hezčí paralelní realitu.

Co ji opravdu zlomilo.

Jaké bylo setkání herečky s Ivetiným synem a sestrou.

Proč při natáčení nepotřebovala umělé slzy.

Co bylo pro herečku nejbolavější a jakou oporu měla doma.

Jak vznikala kopie klipu Knoflíky lásky.

Nedávno jsme s kolegyní viděly ve Švandově divadle skvělou inscenaci spolku JEDL Manželská historie s Lucií Trmíkovou a Davidem Prachařem… A během představení jsme si říkaly: „Sakriš, co je to za mladou holku, co s nimi hraje? Je fakt dobrá!“ A pak jsme zjistily, že jste to byla vy. Nepoznaly jsme vás, jste neuvěřitelná měňavka. Vnímáte to jako hereckou devizu?

Vnímám. V práci jednoznačně. A obecně mi vyhovuje, že mě lidi nepoznávají. Občas se stane, že mě nepozná ani můj kamarád nebo někdo z rodiny na ulici…

Teď diváci sledovali vaši proměnu v Ivetu Bartošovou. Přijetí je různé. Sama se ztotožňuju s příznivým vyzněním naší recenze s výstižným titulkem Iveta pohladí, i když nekousne – je to k Ivetě a k lidem kolem ní možná až příliš vlídné, ale v rámci ladění seriálu mi to nevadí. Nicméně ohlasy jsou pochopitelně i v různé míře negativní. Sledujete to?

Jak co. Pro mě byla Iveta pod vedením režiséra Mika Samira opravdu nejlepší práce, jakou jsem kdy dělala. Poprvé v životě si za něčím skutečně stoprocentně stojím, takže negativní recenze na celek mě nerozhodí, protože můj názor je jasný.

Úplně nejdůležitější, ale těžce popsatelný byl moment po skončení projekce třetího dílu, kdy za mnou přišla Ivetina sestra Ivana. Chvíli jsme se na sebe jen dívaly… A pak řekla, že v tom poznala svoji sestru. Že to bylo skvělý a že jsem Ivetu zahrála moc dobře. Od té chvíle vím, že ať bude kdokoliv psát cokoliv…

„Ať si říkaj, co chtěj?!“

Jo! Bude mi to vlastně jedno, když vím, že Ivetina sestra to vnímá takto. Něco podobného mi pak řekl i Ivetin syn Artur.

Ale to mluvím o celku. Když někdo napíše, že já jsem dobrá nebyla, to se poslouchá hůř, nad sebou samotnou vždycky pochybuju. Třeba jsem to mohla zahrát líp.

Ale komentáře typu „Fuj, to je hnusná herečka, proč Ivetu nehraje někdo jinej?!“ jsem se naučila nevnímat. Věděli jsme, že jí nejsem podobná. Ale Mike nechtěl tvořit kopii. Hledali jsme podobnou energii, charakter hrdinů zevnitř. Věděli jsme, že nevycházíme z vnější podoby.

Měla jste u Ivety problém něco pochopit? Porozumět jí?

Na začátku jsem si myslela, že budu mít problém to pochopit úplně celý. Ale když nám Michal začal povídat o všem, co zjistil a co mu vyprávěl Artur, ale hlavně Ivana, která s ní v té době prožívala všechno jako její nejbližší člověk, najednou to přišlo. Možná i moje nastavení udělat tu práci co nejlíp mi pomohlo se tomu úplně otevřít.

Dostavilo se pochopení i souznění. A doufám, že se to přenese i na diváky. Žádný zádrhel tam najednou nebyl.

Silný, zvláštní, šílený

Během natáčení jste s Ivanou nebo s Arturem mluvila?

Ne. To bylo všechno přes Michala (Samira). Artur se byl párkrát na natáčení podívat, jenže já z toho byla pokaždé tak rozhozená, že jsem se nezmohla na nic víc než mu podat ruku a zablekotat pozdrav.

Proč?

Bylo to divný. Stát před Arturem okostýmovaná jako jeho máma zamlada. S