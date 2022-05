Jsem Čech a rád poradím, potvrdil Nejedlý diskusi z Lán. Premiér ví, s kým může řešit bezpečnost, namítá mluvčí

Poradce Miloše Zemana Martin Nejedlý Deníku N potvrdil, že na sobotní schůzce prezidentova poradního týmu řešil s premiérem Petrem Fialou i energetickou bezpečnost České republiky. „Představil jsem mu svůj názor a viděl jsem, že v jednom okamžiku říká: ‚Ano, to je zajímavé,‘“ tvrdil. Mluvčí vlády Václav Smolka v reakci na to řekl, že „premiér rozhodně ví, co a s kým může, nemůže, případně chce nebo nechce řešit“.

Nejedlý čelí dlouhodobě kritice kvůli svým vazbám na Kreml a ruský energetický sektor. Podle informací serveru Seznam Zprávy byla právě jeho přítomnost na jednání o bezpečnosti státu jedním z důvodů, proč Zemanův tým opustili někteří poradci.

Podle další členky prezidentova expertního týmu, bývalé ministryně spravedlnosti Marie Benešové si ale premiér s Nejedlým na sobotní schůzce „docela rozuměli“. Nejedlý podle ní premiérovi představil své nápady týkající se stávající energetické situace a české závislosti na ruských zdrojích.

„Pan Nejedlý je asi znalec poměrů v Rusku. On tam měl spoustu nápadů, premiér mu děkoval. Docela si tam notovali, vůbec mi to nepřišlo ve zlém. Koneckonců v Rusku léta žil, vždyť tam snad byl i ženatý. Já tomu nerozumím, tudíž to nemohu posoudit, ale pracoval v energetické branži. Že o tom něco ví, to z toho kapalo,“ popsala redakci Benešová.

Její slova Deníku N potvrdil i Nejedlý. „Já jsem měl