Vývoj bojů: Situace je vážná, do obklíčení ukrajinských jednotek u Severodonecku zbývá posledních 25 kilometrů

Rusové tvrdě pracují na vytvoření největšího drtivého kotle této války.

Jaké možnosti mají Ukrajinci.

Proč je tak těžké překonat Severský Donec – jak vypadá řeka při Bilohorivce a Lymanu.

Mapa dne – útok na Lyman.

Video dne – poprvé se objevilo video z útoku amerického sebevražedného dronu proti ruskému tanku z pohledu operátora.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 23. května. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Boje trvají přesně tři měsíce a část ukrajinské armády je na hraně obklíčení. Pokud vás toto konstatování vystrašilo, vězte, že někteří analytici takový závěr současných bojů považují za nepravděpodobný. Jenže vzhledem k aktuálnímu stavu na bojištích je i s ním třeba reálně počítat. Ruský postup při Popasné se sice zpomalil, ale na více místech po částech pokračuje.

Aby se Rusům podařilo uzavřít kotel, ve kterém uváznou tisíce ukrajinských vojáků bránících Severodoneck a Lysyčansk, zbývá jim podle britské armády překonat posledních 25 kilometrů. Pokud by se jim to podařilo a pokud by se Ukrajinci nestihli nebo nechtěli stáhnout, vzniklo by největší a nejvážnější obklíčení této války.

Updates: 🇷🇺 advanced further South of Popasna and captured Myronivs’kyi. There is fighting ongoing in Lyman after 🇷🇺 forces entered the city's outskirts. pic.twitter.com/AiS5Ys7cqT — Ukraine War Map (@War_Mapper) May 24, 2022

Stejné místo, jiná mapa:

Jak mohou uvažovat Ukrajinci. První možnost je dát se obklíčit jako v Mariupolu, zůstat bránit aglomeraci, vázat v jejím okolí ruskou armádu a postupně ji oslabovat, dokud na jiném místě nezorganizují protiofenzivu (například Izjum). Bylo by to obrovské riziko, jehož výsledkem by mohla být definitivní ztráta části elitních ukrajinských jednotek. Podle některých odhadů Severodoneck a jeho okolí brání až 16 tisíc vojáků, což je odhadem přibližně dvaapůlkrát až třikrát víc, než kolik bránilo Mariupol.

Druhá možnost se jeví pravděpodobnější. V okamžiku, kdy bude první možnost na spadnutí, se Ukrajinci