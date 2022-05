Rakušan řešil, co s uprchlíky z hlavního nádraží. Vznikne stanové městečko i nouzové ubytování v krajích

„Stanové městečko bude určeno pro případy humanitární nouze. Tedy pro lidi, kteří nemají nárok na dočasnou ochranu v České republice ani na žádnou dávku a za normálních okolností by se zdržovali na hlavním nádraží v Praze. My jim takto zajistíme to základní, co potřebují, to znamená suchý nocleh pro maminky s dětmi a základní stravování,“ vysvětlil po jednání s hejtmany Rakušan.

Dodal, že s Romy, kteří mají ukrajinské i maďarské občanství, bude v Malešicích pracovat romská nezisková organizace. Ta jim podle Rakušana bude „vysvětlovat perspektivu toho, kdyby v České republice zůstali, a zároveň je bude informovat, že se mohou bezplatně