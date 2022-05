Nejedlý měl spoustu nápadů, s Fialou si docela notoval, popisuje Benešová schůzku poradců v Lánech

Na co se v rozhovoru ptáme:

Nemají členové prezidentova poradního týmu problém s Martinem Nejedlým?

Jak na tohoto prezidentova poradce na sobotním jednání reagoval premiér Petr Fiala?

Která témata se v přítomnosti Nejedlého probírala?

Co Nejedlý na jednání navrhoval?

Tým prezidentových poradců opouštějí pánové Dlouhý, Zavadil nebo Hanák, co na to říkáte?

Já vím jen o panu Dlouhém, o nikom dalším. Dnes jsem ale na cestách, tudíž to nesleduji. Ten tým ale stejně končí, tak už je to jedno, vždyť je to za pár měsíců.

Za devět.

V létě jsou dva měsíce prázdnin, pak někdy v září bude nějaký expertní tým, ale pak už je (komunální a posléze prezidentská předvolební, pozn. red.) kampaň a je to za pár.

Vy sama ale nekončíte.

Já nemám důvod, abych končila. Minule jsem na schůzce měla téma s panem ministrem spravedlnosti Blažkem. Na tom jsme se shodli. Řekla bych, že to stále bylo přínosné.

Šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák si stěžoval, že nebyl pozván na žádné jednání týmu prezidentových poradců.

To nevím. Pan Hanák tam třikrát nebyl, důvod neznám, netuším, zda nebyl nemocný. Normálně se tam chodí. Občas samozřejmě někdo nepřijde, má třeba operaci, je na dovolené či pracovně v zahraničí.

Nemohla být jedním z důvodů odchodů z týmu i přítomnost prezidentova poradce Martina Nejedlého, který nemá bezpečnostní prověrku a je známý svými vazbami na Kreml? Přesto se ale účastní jednání o bezpečnosti související s válkou na Ukrajině.

Pan Nejedlý je ohrané téma. Bezpečnostní prověrku nemá, nemá ji pořád. Že by to najednou vadilo pár měsíců před ukončením činnosti týmu?

Pro vás není problém, že se před panem Nejedlým řeší otázky energetické bezpečnosti v souvislosti s Ruskem a válkou na Ukrajině?

Podívejte se, já nesestavuji tým prezidentových poradců, proč by to měl být pro mě problém? Já jsem členkou týmu a tečka. Bezpečnostní prověrku jsem měla už dvakrát.

Ten tým tedy v dosavadním složení fungoval?

Pořád funguje dobře, i teď (v sobotu na schůzce o zahraničních vztazích včetně války na Ukrajině) to bylo dobré. Měli jsme tam pana premiéra Petra Fialu, ptali jsme se na všechno, co souviselo s Ukrajinou, s bezpečnostními riziky, zda jsme závislí (energeticky na Rusku, pozn. red.), jak se stalo, že jsme závislí, jak to budeme řešit. To vše se probíralo.

Nebyla právě u tohoto tématu přítomnost pana Nejedlého problematická? Neřešil to pan premiér?

Docela si tam s panem premiérem