Kdo s kým „ulehne“ na Západě a na Východě

Politika může do postele svést podivné páry, píše se občas v anglosaském světě (je to významově poněkud posunutá citace ze Shakespearovy Bouře, v níž zazní výraz bedfellows). Klasickým příkladem takového prazvláštního partnerství je aliance Churchillovy Británie se Stalinovým Sovětským svazem v době druhé světové války (britský premiér ji odůvodnil známým výrokem, podle nějž by se proti Hitlerovi spojil i s ďáblem). Ruská agrese vůči Ukrajině také důkladně zpřeházela zavedené politické aliance uvnitř jednotlivých zemí i napříč jejich hranicemi, rodí se jakási nová politická mapa. Otázka je, jak bude vypadat a jak dlouho vydrží.

Přepadení Ukrajiny přišlo v čase, kdy tradiční politické rozdělení v zemích Západu erodovalo do značné míry proto, že výraznou proměnou procházely pravice i levice v tradičním slova smyslu. Ta transformace mohla místy připomínat až anihilaci. Vlivem „kulturní války“ se změnil