Nezájem Ukrajinců o střední školy Gazdíkovi nevadí. Expert varuje před hlavními riziky

Z přibližně 23 tisíc dětí z Ukrajiny od patnácti do osmnácti let se k přijímačkám na české střední školy přihlásila ani ne desetina. Většina z nich podle ředitelů neuspěla při pohovoru v češtině. Ministr školství Petr Gazdík to nepovažuje za problém, sociologické analýzy ale upozorňují na rizika.