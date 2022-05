Odborový předák je jako vojenský velitel, říká Středula. Funkci kvůli prezidentské kampani neopustí

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Kolik podpisů již Josef Středula získal pro svou prezidentskou kandidaturu?

V čem si cenil Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana?

Proč je důležitý růst minimální mzdy?

Z jakého důvodu není nyní vhodná chvíle pro stávku?

Kolik už máte podpisů pro svou kandidaturu na prezidenta?

Zatím není potřeba počítat. Jsme teprve na začátku.

Netušíte, jestli to jsou desítky, stovky?

Je to teprve pár dnů, je irelevantní počítat.

Kdo vás chce podpořit? Máte už konkrétní sponzory?

Po několika dnech? Ne. Jsou sice lidé, kteří mají zájem mě podpořit, ale to bude ještě chvíli trvat.

Prozradíte nějaká jména?

Třeba Středula.

Plánujete tedy do kampaně vložit své vlastní úspory? Jak velkou část?

Už se stalo. Není důvod to neudělat.

Kdo jsou lidé, kteří se vám ozývají? Setkával jste se s nimi během své kariéry?

To ani jinak nejde. Dávají to najevo třeba podpisem a v budoucnu bude také web, prostřednictvím kterého by se mohli rychlým a efektivním způsobem přihlásit, třeba QR kódem. Vše přitom probíhá na organické bázi, lidé se ptají, zda by mohli spolupracovat se mnou, ne opačně. A já jim odpovídám, že je potěšení na mé straně.

Nabízí vám někdo kromě podpory podpisem i praktickou pomoc během kampaně? Vidím tady vedle vás předsedu PR klubu Pavla Vlčka, ten se na kampani podílí?

Pracuje na částečný úvazek tady na Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS). Známe se dlouhá léta.

Na kampani se nepodílí?

Ne.

Najal jste si už ale šéfa prezidentské kampaně, dlouholetého hradního protokoláře Miroslava Sklenáře, jak informoval server Seznam Zprávy. Ten s vámi na kampani spolupracuje? Jak to bude probíhat?

Prezidentské ještě ne.

Tak sběratelské, chcete-li. Probíhá podle vás vůbec nějaká kampaň?

Jsme opravdu na počátku, kampaň může začít až ve chvíli, kdy se stanete prezidentským kandidátem. A to já teď nejsem.

Ale to není tak úplně pravda. Někteří politici již kampaň zřejmě spustili, třeba expremiér Andrej Babiš (ANO) ve svém obytném voze objíždí regiony.

Opravdu nejsem expremiér Babiš. Nemůžu říct, co dělá nebo nedělá.

Pokud se zdržíme formalit – kdy začne vaše kampaň?

Jedna věc je úcta k zákonu. Zákon jasně říká, že prezidentská kampaň začíná, až když předseda Senátu vyhlásí termín voleb a ten, kdo chce být kandidátem, naplní tři základní podmínky dané