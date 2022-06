Primář dětské psychiatrie: Máme epidemii sebevražd i anorexie. Rodiče obvolávají celou zemi, všude je plno

Česko se potýká s akutním nedostatkem dětských psychiatrů, a to jak v lůžkové, tak ambulantní péči. Dostupná pomoc často není k dispozici ani pro nejzávažnější případy. „Situace se zhoršuje měsíc od měsíce, kolaps už proběhl, ale dostupnost je stále menší,“ říká primář havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice a předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie Tomáš Havelka.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak vážná je situace na poli dětské psychiatrické péče.

V čem je chyba a jaké jsou systémové nedostatky v rámci tohoto oboru.

Kde mohou rodiče nalézt podporu pro své dítě.

Co je možné udělat pro zlepšení a pro motivaci nových lékařů.

Jak hodnotíte aktuální kapacitu péče v rámci dětské psychiatrie? Došlo s uvolněním protiepidemických opatření k nějakému zlepšení?

Situace je katastrofální, a to zvláště pro pacienty a jejich rodiče. Pro nás lékaře a psychology je to samozřejmě velmi těžké období, ale nejhorší je to pro děti, kterým se péče nedostává. Situace se zhoršuje měsíc od měsíce, kolaps už proběhl, ale dostupnost je stále menší. Orientačně lze říci, že lidé, kteří před rokem čekali na hospitalizaci dva měsíce, mohou dnes čekat půl roku. Ve většině ambulancí je dnes standardní čekat i