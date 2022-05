Někdo měl typický přízvuk, jiný se před činem představil. Potrestáme Rusko za naše znásilněné, říká ukrajinská advokátka

Matku a dceru zahnali ruští vojáci do sklepa a obě je znásilnili. Ženu z Chersonu se jiný ruský voják snažil „uplatit“ květinami. Představil se, a když odmítla nabídku na sbližování, naštval se a použil sílu. Ukrajinská spisovatelka a advokátka Larysa Denysenková má zatím sedm klientek, které se staly oběťmi sexuálního násilí, a věří, že alespoň některé z nich najdou sílu svědčit před soudem.

Sedmatřicetiletá Krystyna žije s otcem v Zaleské ulici na kraji Bohdanovky, nevelké obce ležící na severovýchod od Kyjeva, jen 20 kilometrů od jeho okrajových čtvrtí.

Ve stejné ulici má chalupu i dvaapadesátiletá Viktorija s manželem Alexejem. Bývají tu v létě. Tentokrát se sem ale přesunuli hned po zahájení ruského útoku na Ukrajinu. Zdálo se jim, že tady bude bezpečněji než v metropoli. Navíc si tady nedávno vybudovali krb a u něj se hřáli, když nefungovala elektřina ani plyn.

Na samém konci Zaleské ulice stojí dům čtyřiatřicetileté Jevgenije.

9. března do vesnice vjely ruské tanky.

Všechno to začalo několika lahvemi vypitého alkoholu, které si vojáci brali z domácích barů opuštěných domů. Kromě toho kradli auta, do kterých nakládali elektroniku i oblečení. Někteří se hned přezuli do kvalitních bot, jež našli v ukrajinských botnících.

A pak přišli do Krystynina domu.