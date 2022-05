Klip týdne: Jste jiní? Nejste sami, hlásá s otevřenou náručí Yungblud

V průběhu června se na pražských pódiích prostřídají teenagerské modly počátku milénia My Chemical Romance s britským zpěvákem kráčejícím v jejich šlépějích jménem Yungblud. Vydání debutových desek obou kapel sice dělí šestnáct let, spojuje je ale snaha o vzájemné pochopení, vyjadřování emocí a vytvoření prostoru pro ty, kteří někdy ve svém životě měli pocit, že do konceptu dnešní společnosti vlastně nezapadají. Zatímco v dobách největší slávy My Chemical Romance byli jejich fanoušci i oni samotní považováni za podivíny, dnešní „podivíni“ s Yungbludem v čele jsou na svou odlišnost hrdí.