Pointa N: Tryskový průlet kolem pěti kontrolních věží a jedné admirálské dcerky

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Wirnitzer.

Jak nezmrznout

Protože píšu Pointu N já, hlavní událost nemůže být jiná než vztažená k válce na Ukrajině. Už určitě víte, že pravidelně od Romana Pataje ze sesterského (či bratrského) slovenského Denníku N přebíráme Vývoj bojů (a doporučuju ho). Ale tady bych rád zmínil jiný pohled, ze kterého by časem, když si nedáme pozor, mohlo mrazit.

Jde o energetiku a dodávky plynu. V této oblasti jsme bohužel na Rusku velmi závislí (a ono naše peníze pumpuje do zabíjení Ukrajinců). Na pomoc si vezmu kolegu Honzu Úšelu, který má v hlavě LNG terminály – obrazně. Honza se systematicky věnuje tomu, co s naší energetickou závislostí bude. Sice se blíží léto, ale po létu je podzim a pak zima – a času je vlastně docela málo.

Honza proto teď popsal, co lze s naší závislostí dělat a oč se naše vláda snaží: získávat zemní plyn pomocí terminálů v Nizozemsku. Kdyby plán klapnul, řešil by možná až pětinu naší spotřeby. Mohlo by jít o plyn z Kataru – tento islámský emirát není žádná zářná demokracie, ale moc na výběr není. Zájem o to, příští zimu nezmrznout, je velký.

Mimochodem, i pro Rusko je důležité, aby suroviny mělo