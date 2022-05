Ševčíkova fakulta dlouhodobě vede v odchodech prváků, vysvětluje to náročností. Něco je špatně, hodnotí výsledky expert

V souvislosti se zvolením kontroverzního ekonoma Miroslava Ševčíka děkanem Národohospodářské fakulty VŠE se v médiích objevila řada svědectví o poměrech na této škole. O těch se píše už mnoho let. Studenti i učitelé si anonymně i otevřeně stěžují na zastrašování a mocenské, nepřátelské prostředí. Fakulta to odmítá. Deník N prostudoval oficiální data. Z těch plyne, že ze všech fakult VŠE má fakulta například dlouhodobě nejvyšší procento studentů, kteří odcházejí ještě v prvním ročníku. Podle odborníka to svědčí o tom, že fakulta nefunguje dobře, a kritiku to spíše potvrzuje.