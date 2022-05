Chceme dát Praze sto první věž, říká světový architekt Bjarke Ingels, autor budoucí Vltavské filharmonie

Komplikovanější místo než to, na němž má za deset let stát nová budova Vltavské filharmonie, byste hledali jen stěží. Zakladatel dánského architektonického studia BIG Bjarke Ingels a jeho kolegové Brian Yang a Jan Magasaník v rozhovoru pro Deník N odhalují, s čím se potýkali během vzniku návrhu, který tento týden v nejsledovanější architektonické soutěži světa zvítězil. Co špičkový architekt na Praze nejvíce oceňuje a jaké problémy by podle něj měla do budoucna řešit?