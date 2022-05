Podomácku vyrobený sunar a vybrakované obchody. Amerika se potýká s nedostatkem kojenecké výživy

Americké mámy si vyměňují tipy, jak namíchat vlastní kojeneckou výživu nebo přejít na jinou, která v obchodech zrovna je. Některé jezdí i hodiny do vzdálených obchodů, protože tam zrovna dovezli to, co už z dob Československa známe jako sunar. A prezident USA povolává vojenská letadla k dopravě sušeného mléka ze zahraničí.