Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 18. května. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku. (Autoři projektu Oryx si dali krátkou pauzu. Dokud se znovu nepustí do práce, v závěrečném seznamu ztrát bude stav platný ke konci neděle 15. května.)

Teď je očividné, proč bylo dobytí Popasné pro Rusy tak důležité. O Popasnou se bojovalo od 24. února, Rusové ji po úmorných bojích získali až nedávno. Dnes je zřejmé, proč pro ně byla tak důležitá. Stala se centrem, z kterého se rozvíjí vějíř útoků různými směry do nitra ukrajinské obrany.

Ukazuje to mapa níže, výběžek u Popasné je vpravo dole. Čtyři šipky ukazující na různé strany ilustrují, jak ovládnutí důležité křižovatky rozšířilo možnosti ruské armády útočit různými směry. Mapa mírně dramatizuje, protože vrcholy šipek sahají dále, než je reálný ruský postup. Přesto se jasně ukazují rizika: 1. Hrozba obklíčení Lysyčanska a Severodoněcka. 2. Ohrožení Bachmutu. 3. Možnost zaútočit na ukrajinské jednotky, které drží linie u Doněcka ze severu.

Charkov. Dále trvá nesoulad ve způsobu, jak o situaci tam informuje ukrajinský generální štáb a jak nezávislé zdroje. Kyjev nehlásí žádné větší úspěchy. Spíše hovoří o ruské snaze udržet si oblast a o protiútocích ruské armády. Ani zmínka o překročení Severního Donce, o kterém však internet informuje již třetí den. Je možné, že Ukrajinci s oznámením čekají až do chvíle, kdy si budou jisti úspěchem. Možné je ale také to, že přání bylo otcem myšlenky a žádné překročení řeky se nekoná. Následující mapa ukazuje, jak by to vypadalo, kdyby byl tento úspěch reálný. Hledejte na východ od Charkova řeku a za ní žlutý výběžek údajně ovládaný ukrajinskými jednotkami. Za ním dále na východ je důležitá cesta z Ruska do Kupjanska a dále do Izjumu.

Co si armády vzkazují na munici. Psaní různých vzkazů na dělostřeleckou munici nebo bomby má bohatou tradici. Za druhé světové války pozemní personál spojenců na bomby určené Německu běžně psal vzkazy Hitlerovi. Když Američané poprvé bombardovali Tokio, na bomby připevnili japonská vyznamenání. Na sovětských letadlech nebo tancích se běžně objevovaly nápisy, kterými jejich posádky oznamovaly, že se mstí za padlého spolubojovníka nebo za některé z okupovaných míst. Častá byla i zvolání „Za Stalina!“.

