Pointa N: Turecko kazí historický moment NATO, obstrukce zase práci Sněmovny

Severoatlantická aliance dostala dvě nové přihlášky do svých řad – o členství se hlásí Finsko a Švédsko. Vstup skandinávských zemí by znamenal milník pro Alianci a překreslil by bezpečnostní mapu Evropy. Jenže to má háček. Jmenuje se Turecko a možná i trochu Chorvatsko.