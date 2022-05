Babišova kandidatura není dobrý krok, Středula nesmí působit luxusně a salonně, říká politoložka Shavit

Politoložka Anna Shavit radila v prezidentských volbách v roce 2013 Karlu Schwarzenbergovi, poté byla součástí předvolebního týmu Andreje Babiše. V rozhovoru s Deníkem N mimo jiné popisuje, co patří do předvolebního manuálu, proč je současná kampaň ANO cynická a jak na ni působí Josef Středula. „Musí si dát pozor, aby nebyl zarámovaný jako prvorepublikový kavárenský levičák,“ říká.

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Uspokojovala by Andreje Babiše prezidentská funkce?

Bude hrát ve volbách výraznou roli členství v KSČ?

Proč kandiduje Karel Janeček?

Jaké rady by dostal kandidát na Hrad od Anny Shavit?

Je pro vás vzrušující sledovat rozbíhající se prezidentskou kampaň?

Na první dobrou vůbec. Když budu kritická, všechny kampaně jsou zatím takové nekampaně. V rozporu s tím musím říct, že mám hluboký respekt k lidem, kteří se rozhodnou kandidovat.

Můžeme je řadit do různých skupin: možný kandidát, pravděpodobný kandidát, kandidát políbený Milošem Zemanem, kandidáti, které někdo nazývá podivíny. U všech je to velké rozhodnutí. Říct svému okolí, že chci kandidovat na prezidenta, a v mnoha případech se pak postavit na ulici a začít sbírat podpisy…

Jenom si představte, že někomu na ulici řeknete: „Dobrý den, jmenuju se tak a tak a kandiduju na prezidenta. Podepíšete mi tady papír?“ Můžeme se tomu smát, ale za mě je to opravdu poměrně odvážné rozhodnutí. Také není lehké sestavit tým, sehnat finanční prostředky a tak dále.

Já bych ze sebe takovou větu nedostala.

V mnoha případech se na to musíte připravit. Jde to natrénovat, naučit se to. Ale zpět ke kampaním: zatím je to takové nerozběhnuté. Je tu výrazná disproporce mezi kandidáty, kteří musí sbírat podpisy, a těmi, kteří počítají s politickou podporou, ať ze Senátu, či Poslanecké sněmovny. Ti, kteří budou mít politickou podporu, tedy podpisy, ještě nejsou vidět.

Co se týče kampaní, vnímám především neprezidentskou nebo kdovíjakou kampaň Andreje Babiše. Jak ji hodnotíte?

Jedna věc je, jak je udělaná z hlediska marketingu a kvality, a jaká je z hlediska obsahu. Samozřejmě profesionálně to lze chválit. Na druhou stranu je země zaplevelená mnoha dalšími billboardy různých kandidátů a uvidíme, jak to obstojí.

Vážně? Myslíte, že je profesionálně dobře, když…

Má to dvě roviny – obsahovou a vizuální. Vizuálně to působí dobře a jasně. Co se týká obsahové roviny, hlavní sdělení je nepravdivé a v mnoha ohledech cynické. V kampaních, které mají vliv, je dobré se držet pravidla, že sdělení musí být alespoň částečně pravdivé, aby fungovalo.

Narážíte na to, že lidé, kteří jsou na billboardech, nejsou jen obyčejní občané, ale podporovatelé, nebo přímo členové a funkcionáři hnutí ANO?

Ne, řeším obsah. Fotografie, respektive lidi na fotografiích, nevnímám jako problém.

Vážně? Vždyť je to vylhané.

Ale kdo to řeší? Koho to opravdu zajímá? Vizuální rovinu a fotografie rozebírají buď lidé z reklamy, či média. To sdělení má být, že obyčejní lidé říkají, jak se mají, a ve skutečnosti jsou to lidé, kteří mají blízko k ANO.

Předseda hnutí ANO v Chrudimi…

Já chápu meritum věci a debata o etice je namístě. Jenomže tady se