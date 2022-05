Žáci vyučovaní Hejného metodou mají podle průzkumu lepší výsledky. Odpůrci mluví o marketingu

Studie vznikla na základě dat z mezinárodních šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2015 a 2019. V Česku se jich účastnilo 5202 žáků z 159 škol. Zhruba 20 procent tvořily školy, které v určité podobě používají principy metody matematika Milana Hejného.

Ze závěrů studie vyplývá, že žáci, v jejichž třídách se tato metoda používá, dosáhli v matematickém testu v průměru statisticky významně lepšího výsledku. Nejlépe si vedli ti, kteří se i učí podle Hejného učebnic.

„Náš výzkum ukázal, že obavy šířené na veřejnosti ohledně Hejného metody, že by snad dětem škodila a děti prospívaly méně, se nepotvrdily. Výsledky ukázaly opak, ale neříkají, že by všichni měli přejít na Hejného metodu. Výběr je třeba nechat na škole a učitelích,“ říká ředitel Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání David Greger.

Žáci, kteří se učí podle Hejného, podle výzkumu nezaostávají v žádném aspektu matematiky oproti ostatním dětem. V úlohách, které testují učivo, na něž se Hejného metoda cíleně zaměřuje, dosahují prokazatelně lepších výsledků. Jsou tak zdatnější v úlohách, které testují schopnosti kritického myšlení a uvažování.

Pozitivnější vztah k matematice?

Získaná data však nepotvrdila častý argument zastánců výuky podle profesora Hejného – že žáci díky ní získají pozitivnější vztah k matematice nebo větší sebedůvěru v tomto předmětu.

Autoři studie v této souvislosti poukazují na dřívější výzkumy, které naznačily, že na prvním stupni základní školy je vztah žáků k matematice vcelku pozitivní a zhoršuje se až v tom druhém. „Proto by bylo vhodné provést porovnání postojů u starších žáků,“ konstatuje studie.

Podle Gregera na základě ní nelze říci, zda je Hejného metoda funkční. „Na to by bylo potřeba realizovat velký výzkum, který by zjišťoval matematické dovednosti u dětí s Hejného metodou a v ostatních třídách v průběhu jejich průchodu základní školou,“ uvádí.

Zároveň by podle něj bylo nutné sledovat výuku ve vybraných třídách, protože i v těch se podoba výuky liší. Vzhledem k náročnosti a délce výzkumu Greger nepovažuje za reálné, že by na něj někdo v České republice uvolnil peníze.

Zaznívá i kritika

Hejný čerpal z poznatků svého otce, který analyzoval příčinu, proč se jeho žáci nesnaží porozumět podstatě úloh a místo toho si raději pamatují vzorečky. Na rozdíl od tradiční výuky se jeho metoda zaměřuje na budování sítě mentálních matematických schémat, které si každý žák tvoří řešením vhodných úloh a diskusí se spolužáky.

Matematik slovenského původu kolem sebe v devadesátých letech postupně vybudoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy tým, který jeho metodu prosadil do přípravy budoucích učitelů a prostřednictvím seminářů i do školské praxe. V současnosti se podle obecně prospěšné společnosti H-mat praktikuje na 750 ze 4100 základních škol.

Část matematiků však Hejného metodu kritizuje. Podle nich nejdou doložit její výsledky a žáci nejsou schopni řešit některé příklady stejně rychle jako děti vyučované běžnými metodami. Někteří ji dokonce označují za nebezpečný experiment.

Velmi skepticky hodnotí výsledky i koncepci studie Jiří Rákosník z Matematického ústavu Akademie věd ČR. „Nevím, co je Hejného metoda a co je to ostatní hozené do jednoho pytle pod názvem Nehejného metoda,“ upozorňuje.

Takové dělení matematiky podle něj není namístě a jde spíše o marketing podporovatelů metody. „Mnoho lidí na základě velké reklamy uvěřilo, že jde o zázračnou metodu, jak děti naučit matematiku,“ míní.

Rákosník zpochybňuje i nezaujatost studie. „Netvrdím, že výzkumný tým je neobjektivní, ale například pojem Nehejného metoda ukazuje, že zadání studie možná nebylo zcela objektivní,“ říká matematika. Souhlasí s ním i Milan Pokorný z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. „Nepokládám Pedagogickou fakultu UK za nezávislé pracoviště, protože jednoznačně podporuje Hejného metodu,“ zmiňuje.

Greger jeho slova odmítá. „Nezaznamenal jsem, že by mé pracoviště někdy jednoznačně podporovalo Hejného metodu,“ podotýká. Podle něj se sice Katedra matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty angažuje v podpoře této metody na školách, do této studie se však kromě vedoucí tohoto pracoviště Nadi Vondrové jeho zaměstnanci nezapojili.

„Je uvedena v autorském týmu, na výpočtech a analýzách dat však neměla žádný podíl. Já osobně nemám žádné propojení na Hejného metodu a další autoři také ne,“ dodává.

Navzdory zmíněným limitům jde podle něj o dosud nejkvalitnější analýzu Hejného metody. „Výzkum je rigorózní, ověřitelný a nezávislý,“ říká Greger.

