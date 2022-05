Putinova válka proměňuje evropskou bezpečnost. Ale zatím ne dost rychle

Leitmotivem západního uvažování o regionu Baltského moře bývalo zbožné přání. Příspěvek cizích států k bezpečnosti těchto příhraničních zemí spočíval v přesvědčení, že před ruskou agresí je ochrání skrovná přítomnost jednotek NATO. Ty mají fungovat jako nástražný drát, a kdyby o něj útočník zavadil, aktivoval by tím okamžité posily; v případě potřeby by se proti Rusku obrátila veškerá síla západní aliance a ta by okupovaná území osvobodila.

Popravdě řečeno, země NATO většinou neměly dost zbraní a vybavení, aby s Ruskem mohly vést plnohodnotnou válku. Plány na posílení, slíbené v roce 2016, se nikdy nezhmotnily. Nedošlo ani k