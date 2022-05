Johnsonův trn v zadnici, na který si při brexitu dobrovolně sedl. Británie riskuje obchodní válku s EU

Británie chystá legislativu, která jí šest let po referendu o odchodu země z Evropské unie umožní jednostranně vypovědět některé části Severoirského protokolu. Tento dokument o třiašedesáti stranách uzavřený ve spěchu koncem roku 2019 je součástí „rozvodové“ smlouvy Londýna s Evropskou unií a zakotvuje zvláštní postavení dvoumilionového regionu na severu Irského ostrova, jehož šest hrabství zůstalo před sto lety při vyhlášení samostatného Irska součástí Spojeného království.

Aby Londýn zachoval volný pohyb osob a zboží mezi severem a Irskou republikou a nemusel na pěti stech kilometrů společné suchozemské hranice znovu budovat celnice, ponechal Severní Irsko nakonec v Evropském jednotném trhu (EU + ESVO) a v celní unii EU. Správní a administrativní hranici vytyčil (tehdy s podporou unionistů) uprostřed Irského moře, tedy vlastně uvnitř Spojeného království.

V praxi to znamená, že například polotovary obsahující syrové maso nesmějí do odlehlého kouta Spojeného království vůbec. Jiné potraviny a zboží, i to určené výhradně ke spotřebě v Severním Irsku, podléhá celnímu režimu a kontrolám v přístavech přibližně tak jako při cestě na evropský kontinent přes přístavy ve Francii, Belgii nebo Nizozemsku.

Zakázané sazenice pro královnu

„Celní procedury Evropské unie pro pohyb zboží uvnitř Spojeného království znamenají, že firmy čelí nezanedbatelným nákladům a papírování. Některé společnosti obchod (přes Irské moře) zcela ukončily,“ konstatovala při včerejším slyšení v britském parlamentu ministryně zahraničí Liz Trussová.

Její kolegyně z poslaneckých lavic Theresa Villiersová pak přispěchala s důkazem, jak Severoirský protokol Spojené království rozděluje: