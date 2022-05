To už nejsou obstrukce, ale paralýza. Opozice naši vstřícnost bere jako slabost, říká šéfka Sněmovny

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak bude vládní koalice řešit opozicí paralyzovanou Sněmovnu?

Jaké konkrétní kroky jsou v plánu a mají vůbec cenu?

Je opozice ochotná s vládou vyjednávat?

Sněmovna je nyní v podstatě paralyzovaná. Co s tím?

Vždycky jsem byla příznivcem toho, abychom se dohodli. Často čtu hlavně reakce na sociálních sítích, kde lidé píšou: „Změňte jednací řád.“ Jenže to je také zákon, to znamená, že musí být projednán a dá se obstruovat. Nejsem včerejší, abych si myslela, že s takovými změnami bude opozice nadšeně souhlasit. Naopak bylo by to další, už asi šesté téma, které by obstruovala.

V každém období měla opozice nějaké téma, které si vybrala jako stěžejní, chtěla se na něm profilovat, ukázat zájem voličů, který tím hájí. Vzala si jedno, maximálně dvě, které řešila obstrukcemi. Jenže hnutí ANO spolu s SPD si těchto témat vzaly dohromady už asi sedm. Takže jen za prvního půl roku už je těch témat tolik, jako jich obvykle bývá za pět nebo šest volebních období. Pro hnutí ANO jsou klíčové zájmy Andreje Babiše a návrhy, které obstruují, se ho přímo dotýkají. ANO nehájí zájmy svých voličů, ale jednoho jediného člověka a majitele. To se v debatě o obstrukcích celkem ztrácí.

Jak tedy s opozicí budete dál pracovat? Má prý vzniknout speciální jednací skupina – co bude přesně dělat?

Měli bychom se na úrovni všech poslaneckých klubů pokusit domluvit na tom, jak bychom mohli jednací řád upravit. Musíme zefektivnit jednací řád tak, abychom nebyli svědky paralýzy jednání Sněmovny, protože to už častokrát není obstrukce, ale paralýza. Proto jsem se rozhodla, že udělám