Vývoj bojů: Rusové u Izjumu riskují, Arestovyč jim připomněl katastrofu z roku 1942

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 17. května. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku. (Autoři projektu Oryx si dali krátkou pauzu. Dokud se znovu nepustí do práce, v závěrečném seznamu ztrát bude stav platný ke konci neděle 15. května.)

Ruský výběžek u Izjumu představuje riziko jak pro Ukrajince, tak pro Rusy. Část tohoto seriálu z 19. dubna se již věnovala těžkým bojům z období druhé světové války, které probíhaly na stejných místech jako dnes a skončily jednou z nejtěžších porážek Rudé armády. Ta u Izjumu ztratila 300 000 vojáků, mezi nimiž bylo samozřejmě i mnoho Ukrajinců. Toto téma Rusům v úterý večer připomněl Oleksij Arestovyč, poradce ukrajinského prezidenta.

V pravidelném pořadu potvrdil, že se Rusové opět pokoušejí prorazit z Izjumu do Slavjansku, a označil to za neschopnost improvizovat, protože ruská armáda v tomto úsilí selhává už několik týdnů. Arestovyč v této souvislosti připomněl operaci Fridericus, která se uskutečnila přesně před 80 lety, v květnu 1942. V té době Rudá armáda po zimní ofenzivě ovládla výběžek kolem Izjumu, pokusila se ho dále rozšířit, ale výsledek byl přesně opačný a během druhé bitvy o Charkov utrpěla velkou porážku.

Tehdejší podoba sovětského a současného ruského výběžku nemusí být úplně stejná, ale obecná situace je velmi podobná.

Aktuální stav:

🇷🇺 have advanced West from Popasna, with fighting near Pylychatyne pic.twitter.com/LEABKde1B3

Rok 1942:

Zdroj: Wikipedia

Ani nyní u Izjumu nemá ruská armáda své boky chráněné tak jako kdysi sovětská armáda, což vytváří příležitost k jejich ohrožení. Arestovyč možná jen tiše brnká Kremlu na nervy, ale v uplynulém týdnu se Ukrajinci dvakrát zmínili o zahájení protiofenzivy u Izjumu.

Ve středu 11. května Rusové zveřejnili video, na kterém údajně ničí ukrajinský pontonový most.

Ukraine supposedly tried to cross near Protopopovka (Protopopivka on google maps) according to the Russians.

That is where this video is said to be from pic.twitter.com/5aBj5uBmrl

— Taurevanime (@Taurevanime) May 12, 2022