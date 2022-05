Náš největší problém je, že neumíme číst recepty, říká o Češích a pečení cukrář Maršálek

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Podle čeho v soutěži Peče celá země jako porotce vyřazoval soutěžící?

Proč řada z nich nechtěla veřejně přiznat, že si přeje vyhrát?

Jakou největší chybu dělají Češi při pečení?

Podle čeho pozná profesionální cukrář dobrou cukrárnu?

Co „blbuvzdorného“ by radil péct těm, kteří mají málo zkušeností, ale chtějí udělat velký dojem?

Co jste naposledy pekl?

Před pár minutami jsem dal do pece chleba. Takovou novinku, protože jsem poslední dva týdny připravoval novou knihu, která vyjde na podzim a bude se věnovat jenom kynutému těstu. Takže je tam chleba prakticky bez práce.

Co znamená bez práce?

Vezmete všechny ingredience, zamícháte vařečkou v míse – to trvá třeba 15 sekund – a potom už musíte jenom čekat na výsledek. To je celá práce. Mám rád rovnováhu. Někdy jsou recepty komplikované a člověk musí více odpočívat. A někdy jsou jednoduché, a pak má člověk více času dělat něco jiného.

Minulý týden na České televizi skončila druhá série pořadu Peče celá země, kde jste dělal porotce. Kolik práce dalo to?

Práce na tomto projektu je krásná, není to kondenzované v jednom čase. Příprava je otázka několika měsíců, kdy se dávají dohromady výzvy, přemýšlí se, co kdo bude mít oblečeného, jak to bude vypadat. A pak následuje pět natáčecích týdnů, což bylo loni od 3. května do 3. června. A potom se nás týkalo ještě pár věcí po natáčení. Je to hezká práce za odměnu, ale není to tak, že bych kvůli tomu dva roky nonstop pracoval.

Jak jste s druhou sérií spokojený? Překvapilo vás něco?

Spokojený jsem velmi. Deset týdnů to byla nejsledovanější show dne. Je to atraktivní pro diváky, domácí pekaře i cukráře a na konci se dozvídají, že všichni v životě mají stejné šance, což je nádherné.

Nemůžu říct, že by mě něco překvapilo. Myslím, že soutěžící podali zajímavý výkon. Možná bych zmínil, že v druhé řadě byli připraveni lépe než v té první. Byli ambicióznější, protože viděli první řadu a už věděli, do čeho jdou. Přišli připraveni nejen na výzvy, ale i na porotce. Určitě měli větší kuráž a myslím, že většina z nich si tam šla pro vítězství. Možná to nebudou chtít přiznat, ale já z nich měl ten pocit.

Josef Maršálek Narodil se v roce 1982 a vyrůstal na Přerovsku.

K pečení inklinoval od dětství, na žádost rodičů vystudoval gymnázium, pak se ale vrátil k pečení.

Několik let působil v zahraničí, kromě jiného jako šéfcukrář obchodního domu Harrod’s v Londýně a dodával dezerty také britské královské rodině.

Je autorem několika knih, lektorem kurzů pečení, pro Českou televizi dělal porotce v dvou řadách pořadu Peče celá země a připravuje dětský pořad o pečení Cukrárna u Josefa.

To mě trochu překvapuje. Když sledujete podobné soutěže v zahraničí, američtí nebo britští soutěžící jsou často sebevědomí a říkají, že přišli všem ukázat, jak jsou dobří. U těch českých to tak nebylo. Soutěžící často říkali, že to snad taková katastrofa nebyla nebo že se to příště určitě pokazí.

Češi jako národ jsou takoví Honzové. Máme velké cíle, velké ambice, ale v momentě, kdy máme mluvit o tom, co chceme dokázat, se neustále rozhlížíme kolem sebe, jak na to bude reagovat naše okolí. Od toho by se lidé měli oprostit. Když je někdo dobrý v pečení, klidně může říct: ‚Hele, já jsem dobrý v pečení.“ Představte si, že půjdete na operaci srdce a operatér vám řekne: „Víte, já nevím, jestli to zvládnu.“

Pekařina i cukrařina jsou řemeslo. Nebudu porovnávat pečení koláčů s někým, kdo studuje dvacet let na to, aby mohl operovat pacientovi srdce, ale je to též řemeslo. A abyste ho dobře zvládla, potřebujete dobře zvládnout základy. Ty jsou v řemeslu neočůratelné.

Jsme ale zajímavý národ. Na jednu stranu nechceme říct, v čem jsme dobří, bojíme se reakce okolí. Ale na druhou stranu jsme všichni právníci, ekonomové, ekologové, všichni rozumíme válce, fotbalu a taky pečení, což je dost v protikladu.

Narážíte teď na to, že někteří diváci reagovali velice pohoršeně na některá rozhodnutí vás jako porotců?

Profesionálně jsem v oboru přes dvacet let, neprofesionálně přes třicet. Spousta věcí mi neuteče a málokdo mě opije rohlíkem. Tu ambici jsem viděl a velmi jsem vnímal i to, jak se k nám soutěžící chovali. Několikrát jsem