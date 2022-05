Pražští Piráti chtějí do Senátu podpořit Pirka a Marvanovou. Ta proti nim kandiduje za koalici Spolu na magistrát

Podporu pražských Pirátů do blížících se senátních voleb by měl získat lékař Jan Pirk a právnička Hana Kordová Marvanová. Organizace o tom rozhodla v hlasování. Pražská komunální politička bude přitom proti Pirátům kandidovat ve volbách do zastupitelstva, konkrétně v barvách koalice Spolu. Rozhodnutí o podpoře se ještě může změnit.