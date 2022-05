Komentář Jiřího Vojáčka: Válka na Ukrajině změnila mnohé a mnohé ještě změní. Jednou z důležitých změn bude mnohem větší důraz na mezinárodní bezpečnost, který se projeví dalšími investicemi do obrany, tedy zejména do nákupů. Po koronavirové krizi je však řada zemí v dluzích, Českou republiku nevyjímaje. Jen za poslední dva roky se dluhy státu zvýšily o osm set miliard korun, a tak teď bude nutné každou korunu dvakrát otočit. Bohužel právě v této době je realizován projekt, který armádu významně zatíží a jehož přínosy jsou přinejlepším sporné.

Část armádního velení si chce splnit klukovský sen. Státní pokladnu by to stálo miliardy. Zbytečně vyhozené

Armáda České republiky je dlouhé roky kritizována za to, že jí chybí koncepce. Vojáci kritizují politiky, kteří jim schvalují rozpočet, politici kritizují vojáky, kteří jim posílají požadavky na techniku a výstroj. A veřejnost má – obrazně řečeno – často hlavu v dlaních, protože to všechno musí platit. Naše ozbrojené síly už dlouhou řadu let stojí na třech základních pilířích, jimiž jsou letecká základna v Čáslavi a dvě bojové brigády pozemních sil. Ačkoli je armáda už roky podfinancovaná a seznam toho, co jí nezbytně chybí, je velmi dlouhý, rozhodlo se bývalé vedení ministerstva obrany investovat do vzniku nové velké jednotky – výsadkového pluku. Proti tomuto záměru