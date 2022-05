Vše o Vltavské filharmonii: 115 zájemců, 6 miliard korun a otevření v roce 2032

„Generace před 150 až 110 lety nám zanechaly úžasné kulturní svatostánky – Národní divadlo, Státní operu, Rudolfinum, Obecní dům. Co zanecháme příštím generacím my? Spousty kancelářských budov a Kongresové centrum,“ říká operní pěvkyně Dagmar Pecková. Teď má Praha šanci to změnit – s novou budovou Vltavské filharmonie.