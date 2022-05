Poslanci vybrali patnáct finalistů do Rady ČT. „Hledají se šedé myši, které budou nejméně vadit,“ tvrdí analytik

Sněmovní volební výbor dnes opět posuzoval kandidáty do Rady České televize. Vybral patnáct finalistů, ze kterých Sněmovna zkusí znovu zvolit nové radní. Před měsícem se to jí nepodařilo, ačkoli má koalice pohodlnou většinu. Nyní proto vsadila na jiná, zřejmě kompromisní jména. „Evidentně se hledají kandidáti, kteří budou co největšímu počtu poslanců co nejméně vadit. Čili spíše projdou ‚šedé myši‘ než výraznější kandidáti,“ komentuje situaci analytik Jan Potůček.