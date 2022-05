Vývoj bojů: Putin podle tajných služeb osobně řídí boje. Dělá stejnou chybu jako Hitler

Ukrajina ztratila Mariupol, ale získala legendu

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 16. května. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku. (Autoři projektu Oryx si dali krátkou pauzu. Dokud se znovu nepustí do práce, v závěrečném seznamu ztrát bude stav platný ke konci neděle 15. května.)

Co víme o Mariupolu. V noci z pondělí na úterý odešlo z ocelárny Azovstal přes 264 ukrajinských vojáků, 53 z nich bylo vážně zraněno. Byli převezeni do ruské nemocnice. Vojáci budou součástí výměny za ruské zajatce. Není známo, kolik Ukrajinců v Azovstalu ještě zůstalo, ani zda se všichni vzdají, nebo zda někteří zůstanou bojovat až do konce. Již dříve ukrajinský generální štáb oznámil, že vojáci v Mariupolu splnili svou povinnost; Volodymyr Zelenskyj ve stejném duchu oznámil, že Ukrajina chce mít své hrdiny živé. Kyjev tvrdí, že chce zachránit všechny přeživší.

Co to znamená pro vývoj války. Bezpochyby se jedná o dosud nejbolestivější porážku ukrajinské armády. Díky houževnatému odporu obránců Mariupolu ale nedosahuje takových rozměrů, jako kdyby k ní došlo hned na začátku války nebo před měsícem.

Po mnoho týdnů se obráncům dařilo vázat velké ruské síly, které chyběly na jiných bojištích. Počet praporních bojových skupin v Mariupolu se sice neustále snižoval, jak se zmenšovalo bráněné území, a ke konci se odhadovalo, že ve městě je asi dva tisíce ruských vojáků (na začátku bojů se uvádělo desetkrát více), ale to neznamená, že odpor neměl cenu. V Mariupolu dramaticky poklesla síla mnoha ruských jednotek. Přestože z města mohly být postupně propouštěné, na další bojiště už odjížděly vyčerpané a demoralizované.

Jaké jsou ztráty Ukrajinců? To nevíme. Mariupol bránila 36. brigáda námořní pěchoty a pluk Azov. Počty členů jednotek na začátku bojů nejsou známy. U námořní pěchoty se uvádí počet