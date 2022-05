Zemřel Josef Abrhám. A s jeho odchodem nastal i konec starých časů

„Bavilo ho vyhazovat talíře z okna, okrádat důchodce v kartách, padat do bazénu nebo bourat s autem do popelnic. Moje setkání s ním předčilo veškerá moje očekávání. Byl to skromný, galantní a neuvěřitelně zábavný člověk,“ vzpomíná na Josefa Abrháma režisér Jan Prušinovský. Role v jeho seriálu Trpaslík byla před pěti lety vůbec poslední rolí Josefa Abrháma.