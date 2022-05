Částečný součet: půda z Měsíce není vysloveně úrodná, ale huseníček přesto vzešel

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet si všímá důležitého experimentu s pěstováním rostlin ve vzorcích hornin dovezených z Měsíce. Připomeneme také sucho, pyl ve vzduchu a nejnovější podivné počiny Elona Muska.