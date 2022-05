„Nejlevnější plyn je z Ruska, geopolitika má jít stranou.“ Co řešil na Hradě Nejedlý s Okamurou?

Předseda SPD Tomio Okamura dnes odpoledne jednal na Hradě s prezidentovým poradcem Martinem Nejedlým. Okamura to Deníku N potvrdil s tím, že tématem schůzky byla energetika, konkrétně dodávky plynu. Řekl, že by v této věci „geopolitika měla jít stranou“ a že Nejedlý má nápady, jak krizi řešit. Co přesně tím míní, Okamura nevysvětlil. Evropská unie nyní jedná o tom, že by na ruský plyn kvůli agresi vůči Ukrajině zavedla embargo. To právě SPD odmítá.