Vývoj bojů: Rusko vydýchává katastrofu u Bilohorivky, která je horší než potopení Moskvy

Ukrajinská armáda u Charkova zatlačila Rusy na jejich území

Kreml u Severodoněcku nadále zkouší své štěstí

Nové detaily o rozstřílené brigádě u pontonového mostu a vysvětlení, proč je to pro Rusy hůře stravitelná porážka než zničený křižník

Mapy dne – bojiště u Charkova, Izjumu a Severodoněcku + jak se měnily ruské plány na obklíčení ukrajinské armády

Videa dne – T-72 vs. dron; T-72 vs. Javelin; ukrajinské Su-25 nad frontou; obnova hranic s Ruskem; bombardování Azovstalu; pohled do ukrajinského bunkru na Donbasu

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 15. května. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku. (V dnešní části Vývoje bojů je ještě aktualizovaný údaj, ale autoři projektu oznámili, že si na několik dní berou volno. Proto bude mít tato rubrika po zbytek týdne pauzu.)

Rusové se vracejí domů od Charkova. Druhé největší ukrajinské město stále nemá hotovo, ale tentokrát je jisté, že Ukrajinci na jednom místě skutečně postoupili až k hranicím s Ruskem. Záběry přímo z místa si můžete prohlédnout ve videích dne.

Ukrajina se nyní pokusí vytlačit Rusy také z výběžku, který je vidět na níže přiložené mapě. Jako cíl se posléze nabízí město Vovčansk severovýchodně od Charkova.

Correction:

🇺🇦 confirmed to have also taken Petrivka during their counterattacks a few days ago. pic.twitter.com/lgIe7IXrzG — Ukraine War Map (@War_Mapper) May 15, 2022

Rusové u Severodoněcku pokračují v tlaku. Zatímco u Charkova se mapa mění na modrožlutou, v oblasti Severodoněcku ruská armáda mezitím předstírá, že se jí neúspěch dále na severu netýká, a pokračuje v útoku s cílem obklíčit aglomeraci Severodoněck-Lysyčansk. Oproti pátku a předchozímu dílu tohoto přehledu nedošlo k žádné katastrofě, ale tlak pokračuje a stejně tak i pomalý ruský postup. V konečném důsledku je ale jeho pomalé tempo projevem selhání aktuální ruské ofenzivy. Zatímco na začátku války 24. února chtěli Rusové obklíčit vše na východ od Dnipra a na začátku obnovené ofenzivy celý Donbas, nyní se reálně snaží obsadit jen malý výběžek, a ani tam se jim to nedaří podle plánu. Ruské jednotky pomalu obsazují území severně od řeky Severskij Doněc, ale nejsou hlášeny žádné nové úspěšné pokusy o její překročení.

Updates: To the North of Lyman, 🇷🇺 have captured Shandryholove, Derylove, and Stavky. Reports that 🇷🇺 may have also taken control of Drobysheve. pic.twitter.com/BXrtWTkakg — Ukraine War Map (@War_Mapper) May 16, 2022

Už i Rusové mají svůj příliš vzdálený most. Katastrofa z minulého týdne, kdy se ruská armáda pokusila překročit řeku Severskij Doněc, což mělo vést k úderu do zad ukrajinské obrany, dostává jasnější obrysy. Nejenže se opět zvýšil počet potvrzených ruských ztrát (jen co se týče techniky přišli o více než 80 kusů), ale mění se i tón reakcí v Rusku.

Zatímco potopení křižníku Moskva bylo možné bagatelizovat jako ojedinělý neúspěch, náhodu nebo důsledek nehody, fotografie rozstřílených a utopených ruských tanků, obrněných transportérů a nákladních vozidel vyvolaly pochybnosti i na ruské straně. To se projevilo například mezi